دبا الحصن تتزين لليوم الوطني

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) تواصل بلدية مدينة دبا الحصن في إمارة الشارقة استعداداتها لاستقبال اليوم الوطني التاسع والأربعين، وذلك بتعليق مئات المصابيح الملونة، بكافة الأشكال واللافتات في الشوارع والميادين الرئيسية للمدينة، التي تعبر عن البهجة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة على مر الزمن.

وقامت البلدية برفع أعلام الدولة على جميع الأعمدة الممتدة على الشوارع العامة في مختلف أرجاء المدينة. وقال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: إن «الثاني من ديسمبر مثل نقطة البداية لولادة دولة عظيمة، قام فيها الشعب الإماراتي بأدوار استثنائية، أثبت للعالم من خلالها أنه قادر على تحقيق الإنجاز تلو الآخر للوصول إلى القمة، وهو يوم نتذكر من خلاله ذكرى تأسيس الاتحاد على يد الأب المؤسس وإخوانه حكام الإمارات، حيث توحدت الإرادات وصدق العزم، فكانت النتيجة دولة شابة سطرت تاريخاً مشرفاً نفخر به».

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