الامارات | الأول وحتى الثالث من ديسمبر عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأول وحتى الثالث من ديسمبر عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020. واستثنى القرار الذي أصدرته الدائرة الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال أيام العطلة.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهاتين المناسبتين.

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