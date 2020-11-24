الامارات | عجمان ورأس الخيمة تخفضان المخالفات المرورية 50% بمناسبة اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان ورأس الخيمة تخفضان المخالفات المرورية 50% بمناسبة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطتا عجمان ورأس الخيمة تخفيض المخالفات المرورية 50%، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة.

وتفصيلاً، قرر قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية، بدءاً من الثاني من ديسمبر المقبل ولمدة شهر، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأفاد قائد الشرطة بأن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان، قبل تاريخ 23 نوفمبر الجاري، باستثناء مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) دون ترخيص، ومخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادرة وفق قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020، والمعدل بالقرار رقم 54.

وقال إن قرار التخفيض جاء تسهيلاً على المخالفين في الدفع لتخفيف حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة، وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات.

إلى ذلك، قررت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تخفيض المخالفات المرورية 50%، اعتباراً من 2 إلى 8 ديسمبر المقبل، بمناسبة اليوم الوطني، وانطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين وتخفيف الأعباء عن أفراد المجتمع.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن هذا التخفيض يسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة، الذين تترتب عليهم مبالغ كبيرة جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم، ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة.

وأكدت أن الخصم يشمل جميع المخالفات المرورية، وبدل حجز المركبات في رأس الخيمة، وعلى مختلف لوحات أرقام السيارات، داعية السائقين المترتبة عليهم مخالفات، إلى الاستفادة من الخصم، ودفع المخالفات المتراكمة عليهم.

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