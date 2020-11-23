الإمارات تمنح فتاتين يتيمتي الأبوين وجديهما إقامة ذهبية مع دراسية كاملة التكاليف

الإمارات

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سلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فتاتين يتيمتي الأبوين من الجنسية الهندية وجديهما، إقامات ذهبية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبالهم في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والنقيب الدكتور عبد الله الشيخ، رئيس برنامج «التواصل مع الضحية» في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائي.

وتعاونت القيادة العامة لشرطة دبي مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إصدار الإقامات الذهبية بعد الجهود التي بذلها برنامج «التواصل مع الضحية» في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية، في متابعة الوضع الإنساني للفتاتين اليتيمتين بعد وفاة والديهما في حادث، والعمل على جلبهما من وطنهما الأم رفقة جديهما.

كما أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي توفير منحتين دراسيتين كاملتي التكاليف للفتاتين مُقدمتين من الجامعة الكندية في دبي، ومدرسة ريبتون دبي، إلى جانب توفير مقر سكن لهما وجديهما، وذلك للمساهمة في توفير بيئة أسرية مُستقرة لهما في حضن جديهما لتمكينهما من متابعة حياتهما الدراسية والحصول على الشهادات العليا.

وعقب تسليم الإقامات الذهبية، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن منح الإقامتين الذهبية إلى الفتاتين اليتيمتين، يأتي في إطار نهج القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني الهادف إلى تحقيق السعادة لمختلف فئات المجتمع في وطن السعادة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ساهمتا في رسم البسمة على شفاه الفتاتين وجديهما من خلال هذه المبادرة الإنسانية المتميزة.

وأكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على إطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تساهم في إسعاد أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي حرصت على متابعة الوضع الإنساني للفتاتين عبر برنامج «التواصل مع الضحية» في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في إطار دورها الإنساني الرائد في هذا المجال، والذي تكلل اليوم بإسعادهما وتوفير بيئة أسرية لهما رفقة جديهما في إمارة دبي، وإقامة ذهبية ومنح دراسية كاملة.

من جانبه، أكد اللواء محمد أحمد المري، أن هذه المبادرة جاءت ضمن الجهود المجتمعية والإنسانية التي تبذلها إقامة دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي لتجسيد قيم الخير والعطاء في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ عاداتنا وتقاليدنا التي تربينا عليها لتحقيق الرخاء والاستقرار لكل مواطن ومقيم، حيث عملت إقامة دبي على تسهيل إجراءات قدوم الفتاتين اليتيمتين ومنحهما الإقامة الذهبية للإقامة مع جديهما لينعموا بالعيش الكريم وسط بيئة أسرية مرتبطة، إلى جانب التخفيف من معانتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الأزمة الراهنة.

وقال اللواء محمد المري: تعتبر دولة الإمارات رمزاً للعطاء الإنساني ونموذجاً ملهماً تقتدي به الدول، وذلك بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، اللذين امتدت أياديهم البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج حول العالم، ونجحا في تحويل العمل الإنساني في الدولة إلى أسلوب حياة وسلوك حضاري تتناقله الأجيال حتى غدا العمل الإنساني سمة من سمات دولة الإمارات.

وتوجه اللواء المري بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على هذا التعاون المشترك في إسعاد أفراد المجتمع، وتعزيز الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في إمارة دبي.

من جانبه، أكد العميد أحمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، اتخذت قراراً بالعمل على تلبية أمنية والد الفتاتين الذي كان يرغب في أن تُنهيا تعليمهما الجامعي في إمارة دبي، حيث حرصت الإدارة العامة للشؤون الإدارية وبرنامج «التواصل مع الضحية» على التواصل مع الفتاتين وجديهما، والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة كافة لجلبهم إلى الدولة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وأشاد العميد جمال سالم الجلاف بجهود كافة القائمين على متابعة حالة الفتاتين الإنسانية من شرطة دبي والشركاء في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والجامعة الكندية، ومدرسة ريبتون، مؤكداً أن العمل الجماعي من مختلف الأطراف المشاركين في المبادرة من القطاعين العام والخاص ساهم في المحافظة على نسيج الأسرة وإسعاد الفتاتين.

وأوضح النقيب الدكتور عبدالله الشيخ، أن برنامج «التواصل مع الضحية» في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تواصل مع الفتاتين بعد وفاة والديهما في الحادث الجنائي، وقدم لهما الدعم النفسي، ووفر عنصراً نسائياً مرافقاً لهما في حياتهما اليومية.

وأشار إلى أن البرنامج عمل على متابعة وإنهاء الإجراءات القانونية كافة المتعلقة بحالة الفتاتين لدى النيابة العامة في دبي، وعمل أيضاً على استخراج تصاريح خاصة بالتعاون مع السلطات الهندية لتسهيل سفرهما لموطنهما الأم خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بسبب إغلاق الأجواء في معظم دول العالم، وذلك للعيش في حضن جديهما.

ولفت النقيب عبد الله الشيخ إلى أن شرطة دبي ورغم وجود الفتاتين في موطنهما، حرصت على التواصل معهما، حيث أبدتا رغبتهما في تحقيق أمنية والداهما في العيش والدراسة والحصول على الشهادات الجامعية من دبي، مبيناً أن شرطة دبي حرصت على تلبية أمنية والديهما من خلال البدء في البحث عن منح دراسية كاملة التكاليف لهما، ثم التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمنحهما وجديهما الإقامة الذهبية، مؤكداً أنه كان هناك تعاون مثمر وبناء من الأطراف كافة لتحقيق أمنية والد الفتاتين.

من جانبه، قال الدكتور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية في دبي: في إطار اهتمام جامعتنا بالخدمات المجتمعية والتعاون المثمر مع مؤسسات الدولة، يسرنا أن نشارك في هذه المبادرة الإنسانية الرائدة، وتقديم منحة كاملة إلى الفتاة الأولى في كلية الهندسة لمدة 4 سنوات شاملة جميع الرسوم والتكاليف الدراسية بتكلفة تصل إلى 300 ألف درهم.

وأشار الدكتور كريم شلي إلى أن مشاركة الجامعة في هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار مساهمتها في نهج العمل للإنساني للدولة، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العمل الإنساني.

من جانبه، عبر ديفيد كوك مدير مدرسة ريبتون دبي، عن سعادته بمشاركة شرطة دبي في هذا الدور الاجتماعي النبيل في دعم الفتاتين، مؤكداً أن المدرسة ستوفر للفتاة الصغرى منحة دراسية كاملة تشمل الرسوم الدراسية والكتب والمستلزمات والزي المدرسي، وذلك على مدار سنوات دراستها كافة في المدرسة، وذلك إيماناً بدورها الاجتماعي في مجتمع دولة الإمارات ودورها الإنساني في مساندة الفتاة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفتاة كانت تدرس في مدرسة ريبتون دبي، وأنه من واجب المدرسة الإنساني الوقوف إلى جانبها وتقدم كل العون والدعم لها.

وأوضح النقيب عبدالله الشيخ، أن برنامج «التواصل مع الضحية» هو برنامج أسسته القيادة العامة لشرطة دبي في عام 2004 وهدفه اجتماعي وإنساني لمتابعة البلاغات الجنائية والمرورية وتقديم الدعم والمساندة للمجني عليهم وفق متطلبات القانون، وإبلاغهم بالإجراءات ذات العلاقة.

وأشار النقيب الشيخ إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق رسالة القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وتقديم الدعم للمجني عليهم، حسب كل حالة حتى تتجاوز المحنة، مبيناً أن هذا النهج عزز ثقة المجتمع بالتواصل مع أجهزة الشرطة المجتمعية على مدار الساعة.

وأضاف أن البرنامج يحقق الهدف الشرطي الاستراتيجي في خفض معدل الجريمة وإسعاد المجتمع، وتم إعداده من قبل خبراء شرطة دبي بأسلوب متميز وأدوات ريادية ومنهجية تساهم في التواصل مع الضحية، وتقدم الرعاية لها وتوجيهها بكل حرفية، مبيناً أنه يمكن التواصل مع البرنامج من خلال مركز الشرطة الذكي SPS، أو عبر الاتصال المباشر على رقم 901، وكذلك عبر موقع الإلكتروني لشرطة دبي أو عبر تطبيق الشرطة الخاصة على الهواتف الذكية، ومراكز الشرطة في مناطق الاختصاص. ولفت إلى أن البرنامج تواصل مع 61 ألف ضحية مُسجلة في بلاغ جنائي خلال العام الجاري، وقدم المساعدة والدعم إلى المحتاجين منهم والبالغ عددهم 341 حالة إنسانية.



