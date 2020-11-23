دبي تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام 2020"

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي ينعقد بفندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي يومي 10و11 ديسمبر القادم فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2020) بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كجزء من برنامج العطاء، الذي أطلقه مؤتمر"ميدام" لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر على فترة يومين حوالي 800 طبيب ومتخصص على الأرض الواقع، بالإضافة لحوالي 3000 إفتراضي من مختلف قارات العالم.

وقال الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المؤتمر :

"أن المؤتمر الخامس يعقد في ظل تحديات جمة، طبية وتنظيمية ومالية للقطاع الطبي والصحي على مستوى العالم في ظل جائحة فيروس كوفيد-19 لافتاً الي انه سيتم مراعاة كافة الاحتياطات، والإرشادات الحكومية بخصوص المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية الموصي بها من دائرة السياحة والتسويق التجاري وحكومة دبي، حيث سيتم توفير عيادة خاصة لفحص PCR علماً بأن نتائج الفحص ستظهر خلال ساعات قليلة لضمان سلامة كافة المدعوين والمشاركين".

وأضاف قائلا: " إن المؤتمر سيشهد طرح العديد من أوراق العمل العلمية والبحثية بخصوص هذه الجائحة وعلاقتها بالأمراض الجلدية، كما سيتم طرح العلاجات والأدوية الطبية والتجميلية، وكذلك طرق علاج جديدة مثل العلاجات البيولوجية والأكزيما الحادة المزمنة والثعلبة وغيرها، كما سيتم عرض عدد من أحدث أنواع أجهزة الليزر، لافتاً إلى أن الشركات العالمية باتت تنظر لسوق دبي كنقطة إنطلاق للأسواق العالمية نظراً للموقع الاستراتيجي للإمارة الذي يربط الشرق والغرب، خاصة أن السوق ينمو بزيادة سنوية تتراوح بين 7.5% إلى 10%.

وقال بأن المؤتمر سيناقش آخر مستجدات طب الأمراض الجلدية وطب التجميل، ومقاومة الشيخوخة، وسيتم كذلك عقد ورش عمل علمية متنوعة وبرامج علمية طيلة أيام المؤتمر على أيدي أمهر الكفاءات والخبرات في العالم من الأطباء ذوي الإختصاص لعرض آخر التقنيات وأحدث ما توصل له العلم البشري في مجال علاجات الأمراض الجلدية وطب التجميل برعاية من الشركات العالمية والمحلية الرائدة في هذا المجال.

بدوره قال سعادة عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية: "إن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية، ومنظمة الصحة العالمية بنخبة من المحاضرين المتميزين سواء شخصيا ً أو إفتراضيا ً، ما هو إلا دلالة واضحة لمدى الأهمية التي بات يحظى بها " ميدام " على مستوى العالم نظراً للأوراق العلمية وأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض الجلدية".

ووجه بن سوقات جزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على توجيهات سموه الداعمة لجميع الفعاليات العلمية التي تهدف إلي الإرتقاء بالقطاع الطبي، لافتا إلى أن دعم الجائزة للمؤتمر يأتي ضمن توجيهات سموه لتعزيز التعليم الطبي المستمر بهدف إكساب الأطباء المواطنين والمشاركين في المؤتمر الخبرات العالمية لرفع مستوياتهم العلمية والعملية.

وأضاف بأن قرار الجائزة بدعم أي مؤتمر لا يتم بصورة عشوائية، وإنما بعد مراجعة دقيقة للأوراق العلمية التي سيطرحا المؤتمر، إضافة لمكانة المتحدثين، وأيضا العدد المتوقع للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً استعداد الجائزة لدعم أي مؤتمر يلبي كافة المعايير المحددة من قبل الجائزة بهدف إكساب الأطباء المواطنين الخبرات العالمية من خلال الاحتكاك المباشر مع الأطباء العالميين.

ومن ناحيته قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "ساهم اعتماد تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المدينة بتسريع وتيرة العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بما فيها فعاليات الأعمال، حيث تستضيف دبي في شهر ديسمبر المقبل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل، الذي سيساهم هو وكذلك الفعاليات الأخرى في تنمية وتطوير اقتصادنا المبني على المعرفة، وإننا نتطلع للترحيب بضيوفنا والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الرئيسية وأيضا الابتكار في مجال الأمراض الجلدية. علما بأننا حرصنا على التواصل والتعاون المثمر مع شركائنا لضمان نجاح هذه الفعالية، التي من شأنها التأكيد مرة أخرى على مكانة دبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال وبالتالي ترسيخ مكانتها كمركز للمعرفة ".