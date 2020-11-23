فعالية ميجا برانش تعود إلى دبي يوم الجمعة 4 ديسمبر في حديقة لاجونا ووتر بارك المائية

أعلنت كاندي بانتس بالتعاون مع ليفيت لإدارة الضيافة وذوس غايز للفعاليات، المجموعات الرائدة في قطاع الضيافة، عن تنظيم فعالية ميجا برانش يوم الجمعة 4 ديسمبر اعتباراً من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 4 عصراً في حديقة لاجونا ووتر بارك المائية في لامير، يليها عشاء درانش وسهرة حتى وقت متأخر في ذا بانجلو، الوجهة الشاطئية الرائدة في دبي.

وأُقيمت هذه الفعالية للمرة الأولى عام 2016، أطلقت حينها مفهوماً فريداً من نوعه لحفلات البرانش في الإمارات العربية المتحدة، وتعود اليوم على نطاق أكبر وأوسع لتُقام في حديقة مائية في سابقة هي الأولى من نوعها. ومن المقرر أن تتحول حديقة لاجونا ووتر بارك في اليوم الموعود إلى واحة من المرح على مدار يوم كامل يحفل بأنغام منسقي الأغاني العالميين والعروض المذهلة والأنشطة الترفيهية، إلى جانب مجموعة واسعة من أكشاك الطعام وأركان المشروبات في مختلف الأنحاء، لتكون بذلك الوجهة المثالية لقضاء أمتع الأوقات يوم الجمعة.

وتلتزم كاندي بانتس كعادتها بضمان صحة الجميع وسلامتهم كأولوية رئيسية بالنسبة لها مع توفير تجربة ممتعة، ولهذا السبب لن يتم استخدام الألعاب الكبيرة، لكن ذلك لن يحول دون استكشاف المشاركين لباقي مزايا الحديقة، بما في ذلك ذا بانجلو، وضمان قضائهم لأمتع الأوقات وسط بيئة آمنة تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي وفق اللوائح التنظيمية.

وبعد انتهاء البرانش عند الساعة 4 عصراً، سيكون الزوار على موعد مع فعالية احتفالية من تنظيم ذوس غايز في ذا بانجلو اعتباراً من الساعة 4 عصراً وحتى وقت متأخر يتلذذون خلالها بالمشروبات المنعشة والمأكولات الشهية، ويستمتعون بمشاهد الشاطئ الساحرة على وقع إيقاعات منسقي الأغاني الحية.

وقررت كاندي بانتس إقامة فعالية ميجا برانش هذا العام تلبيةً للطلب اللافت من قبل الضيوف الذين شكلوا قوائم انتظار طويلة، وتعتزم تقديم فعالية تفوق نجاح الحفل الأول عام 2016، والذي شهد توافد الضيوف من جميع أنحاء المدينة للرقص والاحتفال.

ونجح ميجا برانش منذ ذلك الحين في تعزيز حضوره على لائحة الفعاليات الاحتفالية، مع تقديم نسخ خاصة بمناسبات الهالوين واليوم الرياضي ويوم سانت باتريك، ليأتي بعدها حفل ميجا برانش الأكبر عام 2018، والذي استضاف 1000 شخص في ليلة رأس السنة، لكنَّ الحفل المرتقب سيكون الأكبر بلا شك.

وتحرص كاندي بانتس بمساعدة شركائها ذا بانجلو وذوس غايز للفعاليات على الارتقاء بحدود الإبداع إلى مستويات جديدة، فضلاً عن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحماية صحة الجميع وسلامتهم، وتقدم للضيوف أجواء غير مسبوقة من المرح والترفيه وسط بيئة صحية وآمنة في حفل ميجا برانش المنتظر.

باقات عروض حفل ميجا برانش

ميجا برانش 249 درهم إماراتي

من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً

العرض يتضمن الدخول إلى الحديقة المائية، وكمية غير محدودة من شراب العنب والمشروبات الخاصة بالمطعم، وقسيمة طعام



برانش كبار الشخصيات في أكواخ كابانا 3000 درهم إماراتي (6 ضيوف كحد أقصى)

من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً

العرض يتضمن الدخول إلى الحديقة المائية، وكمية غير محدودة من المأكولات والمشروبات، وشراب العنب الإيطالي الفوار



ميجا درانش 199 درهم إماراتي

من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساءً

العرض يتضمن الدخول إلى ذا بانجلو، وكمية غير محدودة من المشروبات الخاصة بالمطعم

كما يتوفر عرض آخر يتمضن 3 مشروبات مقابل 99 درهم إماراتي



الحفل المتأخر في ذا بانجلو

من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل



طاولة كبار الشخصيات في الحفل المتأخر 4000 درهم إماراتي (8 ضيوف كحد أقصى)

اعتباراً من الساعة 4 عصراً

العرض يتضمن الدخول إلى ذا بانجلو، وزجاجتين من شراب العنب الإيطالي الفوار، وزجاحتين من المشروبات الفاخرة، ومجموعة من زجاجات شراب الشعير

