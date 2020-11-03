الامارات | برنامج «اختصاصي» يعد نخبة مؤهلة لمكافحة الاتجار في البشر

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «اختصاصي» يعد نخبة مؤهلة لمكافحة الاتجار في البشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت فعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر»، للدفعة السادسة، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (عن بُعْد)، على مدار خمسة أسابيع، والهادف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية في مجال البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار في البشر، ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة.

ويناقش الأسبوع الثاني، الذي يقدم محاضراته المستشار إيهاب المنباوي، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جريمة الاتجار في البشر، وفقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية، وسبل التعرف إلى الضحايا، وحمايتهم، وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة الخاص، ومفهوم العمل القسري وتجريمه في الصكوك والاتفاقات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، إلى جانب قواعد المسؤولية الجنائية في العمل القسري، والإطار القانوني الدولي، والسياسات الوطنية، والأطر المؤسسية لمنع العمل القسري.

ويهدف البرنامج إلى إعداد نخبة مؤهلة من الكوادر المواطنة، العاملة في الدوائر والمؤسسات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار في البشر بالدولة.

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