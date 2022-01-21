الامارات | بقرار من حمدان بن محمد.. خالد بن طوق مديرا تنفيذيا لقطاع الأنشطة السياحية والتصنيف بدائرة الاقتصاد والسياحة

شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار من حمدان بن محمد.. خالد بن طوق مديرا تنفيذيا لقطاع الأنشطة السياحية والتصنيف بدائرة الاقتصاد والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (6) لسنة 2022 بتعيين خالد سعيد عبدالله بن طوق، مديراً تنفيذياً لقطاع الأنشِطة السياحية والتصنيف بدائرة الاقتصاد والسِياحة في إمارة دبي، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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