الامارات | رحلات مجانية بالحافلة الكهربائية تنطلق من لامير دبي نحو وجهات ترفيهية

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات مجانية بالحافلة الكهربائية تنطلق من لامير دبي نحو وجهات ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمة التنقل مجانا عبر حافلة كهربائية دشنتها حديثا، وذلك خلال تشغيل تجريبي لهذا النوع من الحافلات، اختير مساره ليكون على امتداد خط بحري ينطلق من منطقة لامير باتجاه عدد من الأماكن الترفيهية في دبي.

وتنطلق الحافلة من محطة (لامير – جنوباً) عبر مسار يمر بشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصولاً إلى محطة ترام دبي في منطقة الصفوح، ذهاباً وإياباً، ما يتيح للركاب الوصول الى عدد من الشواطئ والحدائق البحرية والوجهات الترفيهية والرياضية في دبي.

وينتقل الركاب في حافلة من طراز (فولفو 7900) تعمل بالطاقة الكهربائية يتم شحنها بتقنيات الشحن السريع على الطريق، تعرف ب (Opportunity Charging)، التي تطبق وتُجرب لأول مره في دبي. وتوفر الحافلة الواحدة 38 مقعدا إضافة إلى 3 مقاعد قابلة للطي، ومكان مخصص لأصحاب الهمم، وشاشة عرض تفاعلية.

وأطلقت الهيئة في نوفمبر الماضي حافلتين كهربائيتين، وتعمل على تشغيلهما لفترة تجريبية تمتد حتى 22 مارس المقبل وذلك لقياس كفاءة هذا النوع من الحافلات ضمن جهودها لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة.

ويتم شحن الحافلتين بواسطة شاحن كهربائي قائم من شركة (ايه بي بي)، في موقع لامير – جنوب، كما تم إنشاء شاحن كهربائي ليلي في محطة القوز لإيواء الحافلات، لدعم عمليات الشحن الليلية خلال فترة وقوف الحافلتين في المحطة. وزودت الحافلتان ببطاريات بتقنيات حديثة تمكنها من قطع مسافة 200 كيلومتر، عند الشحن الكامل. ويتوقف طول المسافة التي تقطعها الحافلة على عدة عوامل منها تضاريس الطريق، ودرجات الحرارة وتشغيل أجهزة التكييف.

يذكر أن المعلومات عن مواعيد ومسارات الحافلات العامة وكذلك الجداول الزمنية لرحلات وسائل النقل عبر مترو وترام دبي ووسائل النقل البحري، تتوفر عبر تطبيق سهيل الذي يفيد مستخدمي وسائل المواصلات العامة بأحدث البيانات الحية على مدار الساعة.

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