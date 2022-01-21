الامارات | جهود مكثفة لكوادر بلديات المنطقة الشرقية لمواجهة تداعيات تقلب الأحوال الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لكوادر بلديات المنطقة الشرقية لمواجهة تداعيات تقلب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت بلديات المنطقة الشرقية جهودها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها المنطقة ، مشيرين إلى أنه بناء على التنبؤات الجوية اتخذت الإجراءات الوقائية عن طريق استعداد الفرق المتخصصة، وتزويدها بالمعدات والمضخات والإمكانات اللازمة لرفع جاهزيتها ودرجة استعدادها لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأوضاع الجوية.

من جانبها أكدت بلدية الفجيرة على استعدادها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي التي تمر بها المنطقة الشرقية ، مشددة على مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولات بأن تتخذ الإجراءات الاحترازية في المواقع الانشائية تفادياً للحوادث وتحقيقاُ للسلامة العامة المتمثلة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات الإنشائية في مواقع العمل.

وأصدرت البلدية قراراً موجهاً للمكاتب الاستشارية والهندسية ومكاتب المقاولات في امارة الفجيرة والمناطق التابعة لها يفيد بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة الخاصة بالمواقع الانشائية فيما يتعلق بالأمن والسلامة المهنية من جميع النواحي وبالأخص "السياجات ولوحات المشروع والسقالات والرافعات ومصاعد الخدمات والعمال وذلك بسبب التقلبات الجوية المتوقعة اليوم المتمثلة في رياح شمالية غربية نشطة وقوية محملة للغبار تمر على المنطقة.

وأكدت البلدية انها اتخذت الإجراءات الوقائية عن طريق استعداد الفرق المتخصصة، وتزويدها بالمعدات والمضخات والإمكانات اللازمة لرفع جاهزيتها ودرجة استعدادها لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأوضاع الجوية في الامارة والمناطق التابعة لها كما تم تزويد الفرق المتخصصة التي تقوم بسحب مياه الأمطار من الشوارع والمناطق السكنية بتناكر شفط كبيرة الحجم، وتوزيعها على المناطق التي تتراكم فيها أكبر كميات من مياه الأمطار، خصوصاً المناطق السكنية والشوارع الحيوية.

ولفتت البلدية إلى أنها قامت مع بداية موسم الأمطار باستعدادات مسبقة للتعامل مع مياه الأمطار، وكل التقلبات الجوية، وتم تكثيف الجهود مع رفع درجة استعداد اللجنة المخصصة بالأمطار والطوارئ في البلدية أمام المنخفض الجوي التي تمر به المنطقة حالياً.

من جهتها حذرت جمعيات الصيادين في الفجيرة والمنطقة الشرقية جميع صيادي المنطقة الشرقي من النزول إلى البحر في ظل المنخفض الجوي والطقس غير المستقر في المنطقة حفاظاً على سلامتهم نظراً إلى اضطراب البحر.

وأكدت الجمعيات أنها وجهت تعاميم لجميع الصيادين لمناشدتهم بعدم الخروج في رحلات صيد اليومية، جراء الطقس المضطرب، لحين صدور تعليمات جديدة من الأجهزة المعينة بعودة حركة الصيد إلى مجراها الطبيعي.

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