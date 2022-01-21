الامارات | 3 طالبات مواطنات يبتكرن روبوتاً «ذاتي الحركة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طالبات مواطنات يبتكرن روبوتاً «ذاتي الحركة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت ثلاث طالبات مواطنات بكلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات، بجائزة مسابقة «منتزه الجامعة للابتكار».

وقالت الطالبة مهرة النيادي، لـ«الإمارات اليوم» إن «المسابقة نُظّمت من قبل منصة حوجل للابتكار (إحدى مبادرات البيت متوحد) بمنتزه جامعة الإمارات، وشاركت فيها مع زميلتيّ مريم البلوشي، ومريم الحارثي، بروبوت يستطيع السير في مسارات محددة، من دون تجاوزها، ويمكن التحكم فيه عن بعد، عن طريق (البلوتوث)». وأضافت أن فكرة مشروع الروبوت يمكن تطبيقها في تصنيع السيارات ذاتية القيادة، والروبوت المستخدم في تقديم الخدمة بمراكز الخدمات، ومنها الصيدليات الذكية، التي تعتمد على نظام ذكي في تجميع الأدوية المطلوبة للمريض.

ولفتت النيادي إلى أن المسابقة تضم ثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى، التي يسير فيها الروبوت على خطوط متعرجة سوداء، وانحناءات، والثانية تشبه المتاهة أو العوائق والحواجز التي لابد للروبوت من تخطيها إلى النهاية، والثالثة عبارة عن التحكم في الروبوت عن بعد باستخدام «البلوتوث»، وتتبع الخطوط الحمراء دون انحراف عنها.

وأفادت بأنه يمكن الاستفادة من الروبوت في أكثر من مجال، حيث تدخل فكرته في تصنيع السيارات ذاتية القيادة، التي تستشعر الحواجز والمعوقات وتتجنبها، موضحة أنهن أنجزن الروبوت في أسبوع.

وكرّم الطالبات كل من النائب المشارك ‏للبحث العلمي في جامعة الإمارات، الدكتور أحمد مراد، ووكيل كلية تقنية المعلومات، الدكتور فكري خرباش.

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