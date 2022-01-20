الامارات | 7.9 مليون طن و3 مليار وجبة حجم الأغذية المتداولة بدبي سنوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 7.9 مليون طن و3 مليار وجبة حجم الأغذية المتداولة بدبي سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات بلدية دبي أن حجم الأغذية المتداولة في إمارة دبي سنوياً يبلغ 7.9 مليون طن من الأغذية، و3 مليار وجبة غذائية يستهلكها 3.3 مليون مقيم 20 مليون سائح.

جاء ذلك خلال إطلاق البلدية مبادرة "غذائي"، التي تأتي في إطار تجسيد الدائرة لجهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في أنظمتها وخدماتها المتعلقة بمجال سلامة الغذاء، وأتمتتها لتواكب التطور التقني في هذا المجال، إلى جانب توفير الوقت والجهد على المتعاملين وضمان تقديم خدمات إدارة سلامة الغذاء وفق أرقى وأفضل المعايير العالمية.

وأكدت البلدية أن البرنامج الوقائي لسلامة الأغذية يرتكز على ضمان تقديم أغذية آمنة وصحية يتم انتاجها وتداولها في أكثر من 20,000 مؤسسة غذائية مرخصة في دبي من خلال الحصول على التصاريح اللازمة قبل مزاولة الانشطة الغذائية، وتعزيز الكفاءة المعرفية لمتداولي الغذاء وتأهيلهم في مجال سلامة الغذاء، واستخدام وسائل نقل أغذية آمنة ومعتمدة مما ساهم في تحقيق مستوى ثقة وسعادة المتعاملين بالخدمات بنسبة 96.5%

وتعتمد مبادرة غذائي على رقمنة وأتمتة عدد من العمليات الأساسية في نظام سلامة الغذاء والتي كانت تتم من خلال السجلات والمستندات الورقية التي تقوم بها أكثر من 20 ألف مؤسسة غذائية بإمارة دبي، وتستهدف المبادرة تعزيز رضا متعاملي إدارة سلامة الغذاء من خلال تقديم خدمات متكاملة مع الجهات المعنية، والتي توفر على المتعامل الوقت والجهد وتقلل تكلفة تقديم الخدمة، إضافة إلى المساهمة في تقليل الأثر البيئي من خلال عدم استهلاك الأوراق، والتي تسهم في تعزيز سلامة الغذاء في إمارة دبي.

وحققت مبادرة "غذائي" التحول الرقمي، لجميع خطوات عملية إدارة التصاريح الغذائية والتدريب واصدار الشهادات واعتماد وسائل نقل الأغذية، ولقد ساهم الربط الإلكتروني والتتبع الذكي بين الأنظمة المعنية في توفير 75% من الوقت المستغرق للحصول على خدمات التصاريح والتدريب التي تؤثر على أكثر من 300،000 من العاملين في قطاع الأغذية بالإضافة الى توفير البيانات الضخمة وتحليلها لاتخاذ القرارات التنبؤية المناسبة.

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