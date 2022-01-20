الامارات | انخفاض جديد في "الحرارة" اليوم.. وفرص لتشكّل "صقيع" خلال يومين

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد في "الحرارة" اليوم.. وفرص لتشكّل "صقيع" خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن يكون طقس اليوم، رطباً مع تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً في المساء، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط يضطرب تدريجياً في المساء في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب ليلاً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، مائلاً للبرودة نهاراً وبارد ليلاً، يصبح مغبراً و غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س، تصل إلى 65 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب في الخليج العربي، وشديد الاضطراب إلى مضطرب في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس السبت سيظل مائلاً للبرودة نهاراً وبارد ليلاً، مع فرصة تشكل الصقيع صباحاً على بعض المناطق، لافتة إلى أن الطقس يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية و الساحلية، فيما تخف سرعة الرياح الشمالية الغربية تدريجياً، وتتحول إلى شمالية شرقية على المناطق الشمالية والشرقية وتكون قوية إلى نشطة السرعة تصبح معتدلة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يظل شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، مضطرب في الصباح الباكر يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأحد المقبل سيصبح رطباً صباحاً على المناطق الداخلية الشرقية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الساحلية، بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

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