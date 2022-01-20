الامارات | 102 فائز في النسخة 24 من "حمدان التعليمية"

شكرا لقرائتكم خبر عن 102 فائز في النسخة 24 من "حمدان التعليمية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن عدد الفائزين في نسختها الـ24، والبالغ 102 فائز من إجمالي 505 مشاركات، بواقع 76 فائزاً على مستوى الجوائز المحلية، و22 فائزاً على مستوى الجوائز الخليجية، و4 فائزين بجائزة حمدان / الألكسو للبحث التربوي المتميز.

جاء إعلان الفائزين بالتزامن مع إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) لنتائج جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم/الألكسو للبحث التربوي المتميز، كاشفة عن تطوير معايير وآلية تقييم الجوائز بهدف رفع جودة الممارسات المتميزة وتعزيز فرص الفوز فيها، و تدشين عدد من البرامج المهمة للقطاع التعليمي على مستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وبلغ إجمالي عدد الفائزين في مختلف الفئات 102 فائزا ، بمشاركة فاعلة على النطاق المحلي بلغت 258 مشاركا ، يقابلها 117 مشاركا على مستوى الجوائز الخليجية ، وأظهرت نتائج الجوائز المحلية فوز 64 في فئة الطالب المتميز من إجمالي مشاركات بلغت 200 مشاركة، وفوز 5 في فئة المعلم المتميز من مجموع 21 مشاركا ، وفوز 7 في فئة التربوي المتميز من مجموع 26 مشاركاً ، بينما بلغ عدد المشاركات في فئة المدرسة المتميزة 3 مشاركات لم تحقق معايير الفوز ، وعدد المشاركات في فئة المشروع المتميز 5 مشاركات لم تحقق معايير الفوز ، وعدد المشاركات في فئة المؤسسات الداعمة للتعليم 3 مشاركات لم تحقق أي منها معايير الفوز ، وكانت جائزة الطالب المتميز من أفضل الفئات تغطيةً لنصابها حيث بلغت 98 في المئة .

وتوزع الفائزون خليجياً على 11 من المملكة العربية السعودية، من مجموع مشاركات بلغ 60، بينما فاز من دولة الكويت 5 من مجموع مشاركات بلغ 10 وفاز 3 من مملكة البحرين من عدد 19 مشاركاً وكذلك فاز 3 من دولة قطر من مجموع مشاركات بلغ 28 ، وأشارت الاحصاءات في نتائج الجوائز الخليجية إلى 10 فائزين في فئة الطالب المتميز من مشاركات بلغت 42 و 7 فائزين في فئة المعلم المتميز من مشاركات بلغت 41 و5 فائزين في فئة المدرسة المتميزة من مشاركات بلغت 34 .

وكشف أمين عام المؤسسة الدكتور جمال المهيري، عن الانتهاء من تطوير معايير وآلية تقييم الجوائز بهدف توسيع دائرة خدماتهم بالتوازن بين التبسيط من جهة والمحافظة على الجودة والرصانة من جهة أخرى، مشيرا الى أنه سيتم توفير أدلة للمشاركة والتحكيم لكل جائزة، إضافةً إلى حقائب تدريبية ولوائح مطورة لعملية التحكيم ، مما سينعكس إيجاباً على البُعدين الكمي والنوعي في المشاركات القادمة .

وأفاد بأن الدورة القادمة ستشهد انطلاقة لتطبيق عدد من البرامج المهمة للقطاع التعليمي على مستوى المحلي والإقليمي والدولي مثل نموذج حمدان EFQM بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ويعد من أحدث النماذج العالمية الذي تم اعتمادها لقياس جودة الأداء في المؤسسات المدرسية ، و مشروع التلمذة الدولي للطلبة الموهوبين من خلال المركز العالمي للموهوبين بالشراكة مع جامعة REGENSBURG الألمانية وتعاون عدد من الجامعات المرموقة حول العالم ، إضافة إلى الجائزتين الدوليتين اللتين تم الاعلان عنهما في اكتوبر الماضي على هامش المؤتمر الدولي للموهوبين في اكسبو دبي ، وتُعنى الجائزة الأولى بالأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين والثانية تستهدف المبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين .

وأشار في كلمة له بمناسبة إعلان النتائج إلى دعم المغفور له بإذن الله ـ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للمؤسسة، وتمكينها من مواصلة دعم التعليم وتعزيز التميز التعليمي وتحقيق الغايات النبيلة التي أراد لها أن تستمر.

وبالتزامن مع إعلان نتائج الجوائز على المستويين المحلي والخليجي أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ألكسو ) نتائج جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم / الألكسو للبحث التربوي المتميز ، والتي تنافس فيها 130 بحثا من 13 دولة عربية وفاز بها 4 أبحاث تناولت عدة موضوعات مهمة في العملية التربوية والتعليمية ، فمن دولة الإمارات فاز الدكتور علي أحمد البركات عن البحث ( ممارسات التربية الوالدية في غرس قيم العمل التطوعي لدى أطفال إمارة الشارقة ) ، ومن جمهورية مصر والبحرين فاز بالتشارك كل من الدكتور حلمي الفيل والاستاذ الدكتور علاء الدين عبدالحميد أيوب عن البحث ( أثر الدعم المجتمعي أثناء جائحة كورونا في تلبية الاحتياجات وتنمية الالتزام الدراسي وقيم التطوع لدى الطلاب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة في البيئات الفقيرة ) ومن دولة قطر فاز بالتشارك كل من محمد سعد عثمان وميادة سعد النمروطي وفاطمة مبارك السليطي وقرفة سالم الحيدر عن البحث ( فاعلية تطبيقات الواقع الافتراضي المعزز في تنمية التواصل الاجتماعي غير اللفظي لأطفال ما قبل المدرسة من ذوي اضطراب طيف التوحد بدولة قطر ) ومن المملكة العربية السعودية فاز بالتشارك كل من رفعة محمد جوهر الجوهر والدكتور عبدالحميد عبدالله العرفج عن البحث ( مساهمة برنامج إرشادي متمايز، قائم على التنظيم الذاتي وتوجُّه الأهداف في تحسين مستوى التدفُّق العلمي والوعي الذاتي لدى الطالبات الموهوبات المحرومات اقتصاديًّا)

وثمن المدير العام لمنظمة ألكسو الأستاذ الدكتور محمد ولد إعمر دور مؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والقائمين عليها في تنفيذ هذه المسابقة إعدادا وتنفيذا، والعمل على استدامة الشراكة معها للارتقاء بالتربية والتعليم والبحث العلمي في بلداننا العربية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

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