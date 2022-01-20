الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس (آسيوي) عامين، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بالمشاركة في سرقة اثنين من المارة، بالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين، مقابل 20 درهماً.

وأفاد المجني عليه الأول بأنه توجه إلى سوبر ماركت بمنطقة جبل علي الصناعية مع صديقه، وتجمع عليهما عدد من الأشخاص، وشلوا حركتهما، وطرحوهما أرضاً، وسرقوا 300 درهم منه، و400 درهم من صديقه، ثم ابتعدوا عنهما كأن شيئاً لم يكن، وحين حضرت الشرطة أمسكت بالمتهم، فيما تمكن زملاؤه من الهرب.

وبسؤال المتهم من قبل النيابة العامة، قرر بأنه كان موجوداً يوم الواقعة مع آخرين، وأثناء سير المجني عليهما في المكان، طلب منه متهم هارب المساعدة في مباغتتهما، والإمساك بهما، مقابل 20 درهماً، فاستجاب له، وحصل على المبلغ المطلوب، لكنه أنكر علمه بجريمة السرقة.

وبسؤاله من قبل هيئة المحكمة، أثناء نظر القضية، قرر في البداية أنه ارتكب جريمة السرقة مع آخرين هاربين، وأنه أمسك أحد المجني عليهما ثم تركه.

وتراجع المتهم لاحقاً عن أقواله، مدعياً أنه لم يكن يعلم بالأمر، وما حدث مجرد مشاجرة، وطلب محاميه مناقشة المجني عليه، ليؤكد أن المتهم لم يقم بالسرقة، لكنه لم يحدد أياً من المجني عليهما يريد مناقشته، وجاء الطلب مجهولاً.

وأفاد شاهد من الشرطة بأن بلاغاً ورد عن واقعة سرقة بالإكراه في منطقة جبل علي الصناعية، فانتقل إلى المكان، والتقى المجني عليهما اللذين أفادا بتعرضهما للسرقة من قبل مجموعة من الأشخاص تقف بالقرب منهم، وحين توجه إليهم هربوا جميعاً ما عدا المتهم.

وبعد نظر الواقعة، أكدت هيئة المحكمة اطمئنانها إلى ارتكاب المتهم الواقعة، مشيرة إلى أن الثابت من أقوال المتهم قيامه بالإمساك بالمجني عليهما بمجرد مشاهدتهما مقابل 20 درهماً، ما يدل على أنه كان على علم بواقعة السرقة، وأن دوره شل حركة المجني عليهما، وقضت بحبسه عامين والإبعاد.

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