الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة صاحب شركة من الاحتيال على شركة ترجمة، والاستيلاء على مبلغ 75 ألف درهم، بالاشتراك مع آخرين.

وأفاد مترجم بتلك الشركة بأن جهات حكومية تطلب تأمين حالة ترجمة مستنداتها، ووردت إليهم رسالة إلكترونية منسوبة لشركة معروفة لترجمة مستنداتها، ومبلغ التأمين 75 ألف درهم، وتم تحويل المبلغ إلى حساب شركة المتهم، وعند التواصل مع الشركة صاحبة العرض أفادت بأنها لم تقدم أي عروض.

وأفاد المتهم بأنه يستقبل أموال الذين ليس لديهم حسابات مقابل 10%، ولا يعرف شيئاً عن الجريمة.

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