الامارات | «الإمارات للتعليم» تقرر امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الـ 12

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» تقرر امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن يخوض طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية، امتحانات ختامية في نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي حددت لها «البرمجة الزمنية» للفصل نفسه الفترة من السابع من مارس المقبل حتى 18 من الشهر نفسه.

وعدّلت المؤسسة أوزان تقييم طلبة الـ12 لتكون 30% للاختبار التكويني موزعة 10% عن كل فصل دراسي، و70% للاختبارات الفصلية، موزعة على 15% للفصل الأول، و30% للفصل الثاني، و25% للفصل الثالث، لافتة إلى أن الدروس المقررة للتقييم الختامي للفصل الدراسي، للصفوف من الأول حتى الـ12، هي نفسها دروس الفصل ذاته.

وأوضحت المؤسسة في دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تقييم الامتحانات للعام الدراسي 2022/2021» - الإصدار الثاني، أن احتساب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الـ12، تتم حسب خمس خطوات، هي أولاً درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحتسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييمين التكويني والختامي، وثانياً مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة «A» والتي تظهر على صورة «رقم» و«حرف» في الشهادة، وثالثاً يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة «A»، ورابعاً تخضع مواد المجموعة «B» لتقييمات مركزية موحدة، وتُقيم بالحروف وليس لها درجات، ولا تدخل ضمن المجموع. وخامساً، يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي، ويظهر في أسفل الشهادة.

وأوضحت المؤسسة في الدليل أن التقييم الختامي (نهاية الفصل) يتطلب حضور الطالب فعلياً في المؤسسات التعليمية، وذلك حسب الإصدار الثامن من البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة «كوفيد-19»، لافتة إلى أنه يحق للطالب (من الصف الرابع حتى الـ12)، فرصة واحدة لدخول امتحان الإعادة، ويبقى لإعادة الصف في حال عدم اجتيازه أي مادة دراسية من مواد المجموعة «A» بعد امتحان الإعادة.

وحول احتساب درجة امتحان الإعادة للصفوف من الرابع حتى الـ12، قالت المؤسسة إن النهاية الصغرى في امتحان الإعادة تحتسب بغض النظر عما حققه الطالب في الامتحان، وذلك محاكاة لقيم تربوية قائمة على تقديم فرص متساوية للطلبة لإعادة الامتحان مع احتفاظ ذوي الكفاءة بتميزهم.

وأوضحت في الدليل أن كلمة «معفى» في الشهادة الدراسية تعني الإعفاء من دراسة المادة لفئة من الطلبة في شعبة أو مجموعة شعب، في مدرسة أو أكثر.

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