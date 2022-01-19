الامارات | مدير عام شرطة أبوظبي: "أبوظبي أكثر مدن العالم أماناً" للعام السادس على التوالي‏

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام شرطة أبوظبي: "أبوظبي أكثر مدن العالم أماناً" للعام السادس على التوالي‏ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي، أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة والتي وفرت كل السبل والموارد لتعزيز الأمن الوطني الذي يشعر به كل إنسان يعيش على أرض إمارة أبوظبي وذلك ‏ في تصريح بمناسبة حصول أبوظبي على تقييم المدينة الأكثر أماناً في العالم للسنة ‏السادسة على التوالي، بحسب مؤشر نومبيو ‏لأمان المدن 2022 بناءً على إجابات الجمهور على أسئلة متعلقة بتكلفة المعيشة ومستويات السلامة والتلوث والجريمة، ‏وقد حققت أبوظبي النتيجة الأعلى بواقع 88.14.‏

وأشار إلى أن نتائج التقرير هي ثمرة رؤية حكيمة من القيادة الرشيدة التي جعلت الأمن والأمان أولى أولوياتها في سبيل ‏راحة ورفاهية المواطن والمقيم وأعطت الواقع الحقيقي لمسيرة الامان والطمأنينة التي يعيشها الجميع على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي. كما ‏أثبتت النتائج الاستقرار الأمني الشامل والتلاحم المجتمعي وترجمة للقيم الحضارية التي تؤمن بها قيادتنا الرشيدة بهدف ‏تعزيز مجتمع أكثر أمناً واستقراراً بفضل جهود جميع مؤسسات الإمارة الأمنية وبتعاون أفراد المجتمع من المواطنين ‏والمقيمين من أجل تحقيق الهدف الأسمى في الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الأمن والأمان عبر الشراكة الفعالة مع القيادة ‏العامة لشرطة أبوظبي.‏

وأثنى على جهود جميع العاملين والمنتسبين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الذين أدوا مهامهم الموكلة إليهم ‏بأعلى مستوى من الاحترافية والمهنية والتي انعكست ايجابياً في التحسين والتطوير المستمر والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية ‏والمرورية والأمنية لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.‏

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