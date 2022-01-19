الامارات | "الأرصاد" يحذّر: أمطار ورياح مثيرة للغبار "حتى الرابعة عصراً" في هذه المناطق

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذّر: أمطار ورياح مثيرة للغبار "حتى الرابعة عصراً" في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الساحلية، منوهاً إلى حدوث اضطراب لموج البحر، وذلك حتى الساعة الرابعة عصر اليوم.

وأوضح أن الطقس يكون غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار، لافتاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على أن يصبح الطقس رطبا ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الشرقية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر الذي يكون مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسط في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يبقى طقس الخميس غائماً جزئياً بوجه عام، مع استمرار احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب ليلا.

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