الامارات | 2792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 2792 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 487 ألفاً و749 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2792 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 811 ألفاً و29 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2198 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1166 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 762 ألفاً و379 حالة.

• الوزارة أهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news