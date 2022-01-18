الامارات | محمد بن زايد يتلقّى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقّى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أدان خلاله هجوم ميليشيا الحوثي على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات، والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأكد جلالته خلال الاتصال وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن الإمارات من أمن الأردن. وأعرب جلالة الملك عن تعازيه الحارة في ضحايا الاعتداء الإرهابي، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها جلالته تجاه دولة الإمارات وشعبها، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ الأردن وشعبها من كل مكروه.

واشنطن تدين الهجوم الإرهابي الحوثي

تلقّى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أنتوني بلينكن، أكد خلاله إدانة واستنكار الولايات المتحدة الأميركية للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. كما عبّر عن تعازيه لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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