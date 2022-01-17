الامارات | الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير خارجية دولة الإمارات: «ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية»، وأكد أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الوزارة إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضاً تاماً.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها الصادقة لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي ومواساتها للمصابين وأهاليهم، متمنية لهم الشفاء العاجل. إلى ذلك، أكدت شرطة أبوظبي أنه تم التعامل مع طائرتين صباح أمس، أدت إحداهما إلى اندلاع حريق محدود في محطة تحميل المنتجات المكررة بمنطقة «مصفح»، فضلاً عن حريق آخر في منطقة الإنشاءات الجديدة غير المفعلة حالياً ضمن مبني مجاور المبني الرئيس لمطار أبوظبي الدولي.

وقد أُعلن في وقت سابق، أمس، عن السيطرة على حريق اندلع بعد انفجار في محطة تحميل المنتجات المكررة بمنطقة مصفح، ما أدى إلى وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وقالت في بيان لها إنه بالتنسيق مع شركة مطارات أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تمت السيطرة على الحريق البسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة غير المفعلة حالياً، وتم نقل مصابين اثنين من موظفي المطار إصابتهما بسيطة إلى المستشفى للاطمئنان على سلامتهما وتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأعربت شرطة أبوظبي عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومشيدة بالجمهور عدم تداول المعلومات المغلوطة وضرورة استقاء البيانات من المصادر الرسمية.

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