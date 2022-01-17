الامارات | "التسجيل العقاري بالشارقة" تطلق التسجيل في الدورة الجديدة من جائزة التميز العقاري

شكرا لقرائتكم خبر عن "التسجيل العقاري بالشارقة" تطلق التسجيل في الدورة الجديدة من جائزة التميز العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة استعداداتها لإطلاق الدورة الجديدة من جائزة التميز العقاري لعام 2022 والتي تنظمها بشكل سنوي، حيث من المقرر فتح باب التسجيل للمشاركين لمختلف الفئات اعتباراً من 17 يناير الجاري، ويستمر لغاية 28 فبراير، على أن تنطلق بعدها مرحلة تقييم المشاركات والملفات المقدمة قبل إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في شهر مايو المقبل.

وفي هذا الإطار، قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي "إن الدائرة تحرص على تنظيم جائزة التميز العقاري سنويا ويتم الإعلان عنها في بداية كل عام، وهي تندرج ضمن خطة المبادرات الاستراتيجية للدائرة وبرامجها الرئيسية الرامية نحو المساهمة في تعزيز المكانة المرموقة لإمارة الشارقة في القطاع العقاري ودعم النماذج الناجحة للمؤسسات والشركات العاملة في هذا السوق الحيوي، وهو ما يسهم في توسيع وإبراز أفضل الممارسات والتجارب في هذا الجانب، ودفع الآخرين نحو المشاركة مستقبلاً وبذل المزيد من الجهد والتميز في عملهم.

وأضاف الشامسي أن الدائرة تسعى إلى إثراء التنافس الخلاق فيما بين المشاركين في الفئات المختلفة للجائزة بما فيها المكاتب والشركات وجمعيات الملاك، وهو ما يحقق تطلعات الدائرة في الوصول إلى استثمار عقاري مستدام يستند على فاعلية عناصر السوق العقاري، وتشجيعهم على تحقيق التميز والإبداع في أدائهم.

وأشار مدير عام الدائرة إلى أن النجاح المتواصل الذي تحققه الجائزة منذ إطلاقها وحتى الآن يلقي مسؤولية إضافية ومستمرة نحو إيجاد الوسائل والآليات الكفيلة باستقطاب المزيد من المشاركين وتوفير مجالات تحفيز إضافية لهم، والعمل على خلق مساحات إبداع جديدة تواكب متغيرات السوق وتطورات التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين والعاملين فيها، وهو ما ينعكس في نهاية الأمر في توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري في الإمارة مجسدًا في الوقت نفسه توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،، نحو تطوير مجالات التنمية والتطور في الاقتصاد بشكل عام وتسخيرها لصالح بناء الإنسان وتعزيز مستويات الجودة والرفاهية في حياته المعيشية، وبناء المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة.

من جهته ذكر مستشار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، المستشار حميد العبار، أن الجائزة تضم أربع فئات متنوعة هي فئة المكاتب العقارية، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك، وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك، داعيًا جميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع العقاري في الإمارة للمبادرة إلى التسجيل في هذه الجائزة النوعية خلال الفترة المحددة لذلك.

ولفت العبار إلى أن جائزة التميز العقاري تحظى بالإشراف والتقييم من قبل لجنة تحكيم من ذوي الخبرة والمعرفة والاطلاع والتجربة في هذا الجانب.

ونوه مستشار الدائرة بضرورة اطلاع الراغبين في المشاركة على المتطلبات العامة للمشاركة في الجائزة، ومن أهمها: التأكد من التسجيل في الفئة المناسبة للجائزة، وتعبئة النموذج وفق المعايير المحددة من قبل الدائرة، وصياغة محتوى الملفات بطريقة موجزة وواضحة ودقيقة قدر الإمكان، ومراجعة ملف التقديم والتأكد من استكمال جميع المعلومات المطلوبة.

هذا ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع وقراءة تفاصيل شروط ومعايير ومتطلبات الجائزة وفق كل فئة من فئاتها الأربعة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة www.shjrerd.gov.ae وكذلك عبر متابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع فريق الجائزة من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] .

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