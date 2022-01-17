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الامارات | تنظيم العمل الحكومي في الدوائر المحلية بأم القيوين بنظام العمل عن بعد

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أم القيوين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم العمل الحكومي في الدوائر المحلية بأم القيوين بنظام العمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين تعميماً بشأن تنظيم العمل الحكومي في الدوائر المحلية بنظام العمل عن بعد في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية.

ونص التعميم على تطبيق نظام العمل عن بعد بنسبة 70‎%‎ من الموظفين في الدوائر المحلية والذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل، وتواجد الموظفين بنسبة 30‎%‎ في مقر العمل والذين تتطلب طبيعة عملهم ضرورة التواجد في مقر العمل، وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري .

ويأتي التعميم في إطار الوقاية من فيروس والحفاظ على سلامة المجتمع، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته.

وأكد التعميم أهمية التزام كافة الدوائر المحلية بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد الجسدي بين الموظفين، وجاهزية المكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمراجعين وفقاً للتدابير الوقائية .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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