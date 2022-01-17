الامارات | شرطة أبوظبي: حريق بسيط إثر انفجار 3 صهاريج نقل مواد بترولية في المصفح ولا أضرار

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: حريق بسيط إثر انفجار 3 صهاريج نقل مواد بترولية في المصفح ولا أضرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بوقوع انفجار ثلاثة صهاريج مخصصة لنقل المواد البترولية في منطقة المصفح، نتج عنه حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي

وأكدت الشرطة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على "تويتر" "أن الحادثين لم يسفرا عن وقوع أي أضرار".

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