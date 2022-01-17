الامارات | منصور بن محمد يفتتح «إنترسيك 2022» بمشاركـــة 500 متحدث من المنطقة والعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يفتتح «إنترسيك 2022» بمشاركـــة 500 متحدث من المنطقة والعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أمس، فعاليات الدورة الـ23 للمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسيك» 2022، الحدث العالمي الرائد لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة بما يشمله من برنامج متكامل وفعاليات ومؤتمرات تركّز في مجملها على التطورات التقنية والأمن السيبراني، والذي تستمر فعالياته حتى 18 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي تحت عنوان «توحيد جهود خبراء القطاع من أجل أمن وسلامة الأجيال المستقبلية»، بمشاركة أكثر من 500 متحدث من المنطقة والعالم.

رافق سموه خلال جولته في المعرض مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المري، حيث شملت الجولة زيارة منصة شرطة دبي التي تحرص على المشاركة لعرض تجربتها الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الأمنية القائمة على استخدام التقنيات الذكية، وتميزها في تقديم خدمات الجمهور وإنشاء المراكز الشرطية الذكية بالاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وزار سموه منصة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، واستمع إلى شرح حول ما تعرضه المؤسسة هذا العام من أحدث الأنظمة والابتكارات من أهمها برنامج سكيورتي إكس، وهو برنامج يقوم باختبار المستشارين الأمنيين والمهندسين والفنيين في المجال الأمني والمرخصين من المؤسسة ويعتبر اللبنة الأولى في أتمتة الاختبارات الهندسية من دون تدخل بشري، إضافة إلى مشاركة مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية في المؤسسة خلال المعرض.

وتفقد سموه الجناح الألماني، حيث اطلع على ما تقدمه الشركات الألمانية من ابتكارات في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة، ثم تفقد سموه جناح جمهورية كوريا الجنوبية، وتعرف إلى ما يقدمه الجناح من حلول أمنية متقدمة وتقنيات حديثة في مجال الحماية من المخاطر والهجمات الافتراضية والأمن السيبراني.

وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، زيارة الجناح التشيكي، والجناح الفرنسي، حيث تعرف سموه إلى ما تعرضه الشركات الفرنسية من حلول مبتكرة مثل المفاتيح البيومترية لحماية هوية المستخدمين، والجيل الجديد لأنظمة استشعار الألياف الضوئية لصيانة البنية التحتية ومراقبتها، والإلكترونيات الضوئية لمراقبة المواقع، والتصوير الحراري الصناعي، وتطبيقات الاختبار وقياس الأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى أنظمة مكافحة الحرائق.

كما زار سموه منصة الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واستمع إلى شرح حول أحدث التقنيات التي تستخدمها الإدارة في مجال استراتيجيات التأهب والاستجابة لحماية أفراد المجتمع، إضافة إلى البنى التحتية والقطاعات الحيوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث التكنولوجيات المتقدمة.

ويقدم المعرض على مدى ثلاثة أيام موضوعات ملحة للنقاش، أهمها: قمة قادة الأمن العالميين، والتي تضم قادة أمن عالميين، وتمثل منصة مثالية للنقاش والمناظرات وتبادل الآراء حول تحديات الأمن العالمية والمبادرات الاستراتيجية والتعاون لتعزيز السلامة والأمن بشكل شامل. وتتضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها الاستجابة للتحولات والأزمات الوطنية، ومستقبل إنفاذ القوانين، والقيادة في الدفاع المدني، إضافة إلى موضوعات أخرى.

ويجمع مؤتمر حماية مدن ومواطني المستقبل، قادة الحكومات العالمية والبلديات وصناع السياسات والاستشاريين وخبراء التكنولوجيا للتواصل وتبادل الأفكار وتحديد الحلول المطلوبة لإنشاء مدن آمنة ومرنة والحفاظ عليها باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم. كما يتضمن المؤتمر دراسات حالات وعروضاً توضيحية حول كيفية إنشاء أماكن آمنة وأفكار حول أدوات المراقبة ومبادئ السلامة الوقائية وغيرها.

ويمثل منصة مهمة لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال الأمن والسلامة، وسوف يطرح المؤتمر أفضل الممارسات والاستنتاجات المشتركة والابتكارات، والتكتيكات والاستراتيجيات الخاصة بالتخطيط والاستعداد، والاستجابة للعمليات والطوارئ، وتخطيط استمرارية الأعمال والمرونة، والإنقاذ الفني مع التركيز على أحدث التقنيات في القطاع لحماية الأرواح البشرية والأصول المادية على حد سواء. كما سيسلط المؤتمر الضوء على التخطيط للطوارئ والتأهب وأفضل الممارسات لإدارة المخاطر، إضافة إلى موضوعات أخرى.

مؤتمر حماية البنى التحتية للقطاعات الحيوية

ويُشكل مؤتمر حماية البنى التحتية للقطاعات الحيوية منتدى لتحديد التهديدات المحتملة التي تستهدف البنى التحتية للقطاعات الحيوية وأمن المباني والأبنية الذكية، حيث سيناقش المؤتمر استراتيجيات الدفاع والتأهب والاستجابة لكل قطاع من القطاعات الحيوية الـ11 التي حددتها دبي أخيراً.

ويناقش -خلال مختبر الأمن السيبراني- قادة القطاع العالميون والإقليميون جوانب مهمة في منصة ديناميكية لتبادل المعرفة، وتم تطوير المختبر لتسليط الضوء على تقنيات التحقيق وقدرات الأدلة الجنائية الرقمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من الهجمات السيبرانية العابرة للحدود ومواجهتها.

ويركز البرنامج المخصص للسعودية على المشروعات الضخمة وعمليات التخطيط الاستراتيجي في المملكة.

ويتحدث في المؤتمر شخصيات عالمية مرموقة في مجال الأمن والدفاع، منهم قائد القوات المسلحة البريطانية ورئيس أركان الدفاع في بريطانيا سابقاً سير نيك كارتر، والمدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني «إم.آي.6» سير أليكس يونجر، والهاكر فريكي كلاون الذي يتحدث للمرة الأولى في المنطقة.

ويستضيف «إنترسك 2022» نخبة من أفضل المتحدثين في الإمارات مع خبراء عالميين وقادة حكوميين يتصدرون افتتاح مختبر الأمن السيبراني، في المؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويعالج معرض «إنترسك» بمشاركة أفضل الخبرات في قطاع الأمن والسلامة ضمن برنامج مؤتمرات ديناميكي وجديد، أكثر القضايا والفرص الحيوية في القطاع. حيث يتميز كل موضوع من موضوعات المؤتمرات الستة التي سيناقشها المعرض والمؤتمر بمحتوى غني ومتحدثين عالميين يشاركون للمرة الأولى، ما يوفر للمشاركين منصة فريدة لمقارنة الخبرات والابتكار والتعاون وتبادل الرؤى ومناقشة الأفكار المطروحة.

• أبرز خبراء الأمن والدفاع والقادة الحكوميين في العالم يتصدرون افتتاح مختبر الأمن السيبراني.

• قمة قادة الأمن العالميين منصة مثالية للنقاش وتبادل الرؤى حول تحديات الأمن العالمية والمبادرات الاستراتيجية.

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