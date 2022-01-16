الامارات | منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر "إنترسيك" 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر "إنترسيك" 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اليوم فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة - "إنترسيك" 2022، الحدث العالمي الرائد لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة بما يشمله من برنامج متكامل وفعاليات ومؤتمرات تركز في مجملها على التطورات التقنية والأمن السيبراني، والذي تستمر فعالياته حتى 18 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي تحت عنوان "توحيد جهود خبراء القطاع من أجل أمن و سلامة الأجيال المستقبلية" بمشاركة أكثر من 500 متحدث من المنطقة والعالم.

رافق سموه خلال جولته في المعرض هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشملت زيارة منصة شرطة دبي التي تحرص على المشاركة لعرض تجربتها الرائدة عالميا في مجال الخدمات الأمنية القائمة على استخدام التقنيات الذكية، وتميزها في تقديم خدمات الجمهور وإنشاء المراكز الشرطية الذكية بالاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وزار سموه منصة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، واستمع إلى شرح حول ما تعرضه المؤسسة هذا العام من أحدث الأنظمة والابتكارات من أهمها برنامج سكيورتي إكس وهو برنامج يقوم باختبار المستشارين الأمنيين والمهندسين والفنيين في المجال الأمني والمرخصين من المؤسسة و يعتبر اللبنة الأولى في أتمتة الاختبارات الهندسية بدون تدخل بشري، إضافة إلى مشاركة مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية في المؤسسة خلال المعرض.

وتفقد سموه الجناح الألماني واطلع على ما تقدمه الشركات الألمانية من ابتكارات في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة، ثم تفقد سموه جناح جمهورية كوريا الجنوبية، وتعرف على ما يقدمه من حلول أمنية متقدمة وتقنيات حديثة في مجال الحماية من المخاطر والهجمات الافتراضية والأمن السيبراني.

وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، زيارة الجناح التشيكي، والجناح الفرنسي وتعرف على ما تعرضه الشركات الفرنسية من حلول مبتكرة مثل المفاتيح البيومترية لحماية هوية المستخدمين، والجيل الجديد لأنظمة استشعار الألياف الضوئية لصيانة البنية التحتية ومراقبتها، والإلكترونيات الضوئية لمراقبة المواقع، والتصوير الحراري الصناعي، وتطبيقات الاختبار وقياس الأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى أنظمة مكافحة الحرائق.

كما زار سموه منصة الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي واستمع إلى شرح حول أحدث التقنيات التي تستخدمها الإدارة في مجال استراتيجيات التأهب والاستجابة لحماية أفراد المجتمع إضافة إلى البنى التحتية والقطاعات الحيوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث التكنولوجيات المتقدمة.

موضوعات ملحة -

ويقدم المعرض على مدى ثلاثة أيام موضوعات ملحة للنقاش أهمها قمة قادة الأمن العالميين التي تضم قادة أمن عالميي المستوى و تمثل منصة مثالية للنقاش والمناظرات وتبادل الآراء حول تحديات الأمن العالمية والمبادرات الاستراتيجية والتعاون لتعزيز السلامة والأمن بشكل شامل.

وتتضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها الاستجابة للتحولات والأزمات الوطنية، ومستقبل إنفاذ القوانين، والقيادة في الدفاع المدني إضافة إلى مواضيع أخرى.

مؤتمر حماية مدن ومواطني المستقبل-

ويجمع مؤتمر حماية مدن ومواطني المستقبل، قادة الحكومات العالمية والبلديات وصناع السياسات والاستشاريين وخبراء التكنولوجيا للتواصل وتبادل الأفكار وتحديد الحلول المطلوبة لإنشاء مدن آمنة ومرنة والحفاظ عليها باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم.

ويتضمن المؤتمر دراسات حالة وعروضا توضيحية حول كيفية إنشاء أماكن آمنة وأفكار حول أدوات المراقبة ومبادئ السلامة الوقائية وغيرها.

المستجيبون الأوائل -

ويمثل المؤتمر منصة مهمة لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا في مجال الأمن والسلامة ويطرح أفضل الممارسات والاستنتاجات المشتركة والابتكارات، والتكتيكات والاستراتيجيات الخاصة بالتخطيط والاستعداد، والاستجابة للعمليات والطوارئ، وتخطيط استمرارية الأعمال والمرونة، والإنقاذ الفني مع التركيز على أحدث التقنيات في القطاع لحماية الأرواح البشرية والأصول المادية على حد سواء.

ويسلط المؤتمر الضوء أيضا على التخطيط للطوارئ والتأهب وأفضل الممارسات لإدارة المخاطر إضافة إلى موضوعات أخرى.

ويشكل مؤتمر حماية البنى التحتية للقطاعات الحيوية منتدى لتحديد التهديدات المحتملة التي تستهدف البنى التحتية للقطاعات الحيوية وأمن المباني والأبنية الذكية ويناقش استراتيجيات الدفاع و التأهب والاستجابة لكل قطاع من القطاعات الحيوية الأحد عشر التي حددتها دبي مؤخرا.

مختبر الأمن السيبراني-

ويناقش المختبر بمشاركة قادة القطاع العالميين والإقليميين جوانب مهمة في منصة ديناميكية لتبادل المعرفة .. وتم تطوير المختبر لتسليط الضوء على تقنيات التحقيق وقدرات الأدلة الجنائية الرقمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من الهجمات السيبرانية العابرة للحدود ومواجهتها.

عين على السعودية -

ويركز البرنامج المخصص للمملكة العربية السعودية على المشاريع الضخمة وعمليات التخطيط الاستراتيجي في المملكة وسيتبادل قادة المشاريع وأصحاب المصلحة في القطاع الحكومي والخبراء آراءهم حول الفرص الحالية التي يوفرها التوسع السريع للسوق الأكبر في المنطقة.

ويتحدث في المؤتمر شخصيات عالمية مرموقة في مجال الأمن والدفاع منهم قائد القوات المسلحة البريطانية ورئيس أركان الدفاع في بريطانيا سابقا سير نيك كارتر، والمدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم.آي.6" سير أليكس يونجر، والهاكر فريكي كلاون الذي يتحدث للمرة الأولى في المنطقة.

ويستضيف "إنترسك" 2022 نخبة من أفضل المتحدثين في دولة الإمارات مع خبراء عالميين وقادة حكوميين يتصدرون افتتاح مختبر الأمن السيبراني في المؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويتضمن مختبر الأمن السيبراني مناقشات حول التغيرات السريعة في القطاع والتوجهات الرئيسية كالفرص والتحديات والنمو في الابتكارات الناشئة والتقدم التكنولوجي.

ويعالج معرض "إنترسك" بمشاركة أفضل الخبرات في قطاع الأمن والسلامة ضمن برنامج مؤتمرات ديناميكي وجديد، أكثر القضايا والفرص الحيوية في القطاع.. و يتميز كل موضوع من مواضيع المؤتمرات الستة التي سيناقشها المعرض والمؤتمر بمحتوى غني ومتحدثين عالميين يشاركون للمرة الأولى، مما يوفر للمشاركين منصة فريدة لمقارنة الخبرات والابتكار والتعاون وتبادل الرؤى ومناقشة الأفكار المطروحة.

وتأكيدا على دور "إنترسك" الاستراتيجي لدولة الإمارات، يقام الحدث بمشاركة الجهات الرسمية الداعمة للمعرض والتي تضم شرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.intersecexpo.com

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