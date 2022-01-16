الامارات | طقس غائم وبحر مضطرب وأمطار متوقّعة حتى الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم وبحر مضطرب وأمطار متوقّعة حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود، اليوم، طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والبحر، مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً سيصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار، خصوصاً بعد الظهر على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وبعض المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خصوصاً مع السحب المثيرة الغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرباً في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأربعاء المقبل، سيبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، مع استمرار فرصة سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً في الخليج العربي، ومتوسطاً في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الخميس المقبل، توقّع المركز أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خصوصاً على البحر غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 كم، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

وأكد المركز أن شهر يناير يتميز بانخفاض في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً، وبارداً ليلاً بوجه عام، نتيجة تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصطحباً معه كتلة هوائية باردة.

منخفضات جوية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام، تتأثر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال، مصطحباً معه كتلة هوائية.

وأوضح أن المنطقة تتأثر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

وأضاف أن الدولة تشهد خلال شهر يناير نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خصوصاً المكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

وتزداد الرطوبة النسبية خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب، والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية.

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