الامارات | جامعة الإمارات تطبق نظام الدراسة الهجين في الفصل الدراسي الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تطبق نظام الدراسة الهجين في الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة الإمارات عن التزامها بالتوجيهات ‏الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فيما يخصّ بروتوكولات وإجراءات ‏تشغيل المنشآت التعليمية في ظلّ انتشار جائحة كورونا، ومواكبة للنظام ‏الجديد للعمل الأسبوعي، عبر تطبيق التعليمات الخاصة بآلية طرح ‏المُحاضرات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2021-‏‏2022.‏ وسيتمّ تقسيم الطلبة إلى مجموعتين تشمل الأولى كليات الهندسة، و‏الزراعة والطب البيطري، والعلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية التربية، ‏فيما تضم المجموعة الثانية كليات الإدارة والاقتصاد، والعلوم، وتقنية ‏المعلومات، والقانون، وبرامج العلوم الصحية بكلية الطب والعلوم ‏الصحية.. وستكون مُحاضرات الفصل الدراسي الثاني من يوم الاثنين ‏وحتى الجمعة من كل أسبوع، على أن تنتهي مُحاضرات يوم الجمعة ‏في الساعة 12 ظهراً.

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