الامارات | جامعة الإمارات تطبق نظام الدراسة الهجين في الفصل الدراسي الثاني

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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تطبق نظام الدراسة الهجين في الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة الإمارات عن التزامها بالتوجيهات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فيما يخصّ بروتوكولات وإجراءات تشغيل المنشآت التعليمية في ظلّ انتشار جائحة كورونا، ومواكبة للنظام الجديد للعمل الأسبوعي، عبر تطبيق التعليمات الخاصة بآلية طرح المُحاضرات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2021-2022. وسيتمّ تقسيم الطلبة إلى مجموعتين تشمل الأولى كليات الهندسة، والزراعة والطب البيطري، والعلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية التربية، فيما تضم المجموعة الثانية كليات الإدارة والاقتصاد، والعلوم، وتقنية المعلومات، والقانون، وبرامج العلوم الصحية بكلية الطب والعلوم الصحية.. وستكون مُحاضرات الفصل الدراسي الثاني من يوم الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع، على أن تنتهي مُحاضرات يوم الجمعة في الساعة 12 ظهراً.
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