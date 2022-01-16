الامارات | «طقس الأسبوع»: أمطار وانخفاض في «الحرارة» واضطراب في البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن «طقس الأسبوع»: أمطار وانخفاض في «الحرارة» واضطراب في البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني الأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والغربية، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 كم/ س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيبقى مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والبحر، مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، خاصة مع السحب، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء سيصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار خاصة بعد الظهر على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية.

ونوّه إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الأربعاء المقبل سيبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، مع استمرار فرصة سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الخميس المقبل، توقّع المركز أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر غرباً ، سرعتها من 15 إلى 25 كم/تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان. بحر عمان.

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