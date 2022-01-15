الامارات | 11 إجراءً لدوام الكوادر العاملة في المدارس الحكومية خلال الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إجراءً لدوام الكوادر العاملة في المدارس الحكومية خلال الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 11 إجراءً لدوام الكوادر الإدارية والفنية والتدريسية، لمدة أسبوع من يوم الإثنين المقبل حتى الجمعة المقبل، وذلك في إطار سعي المؤسسة للحفاظ على صحة وسلامة الكادر الإداري والفني والتدريسي في المدارس والحضانات واستنادا للتوصيات الصحية في مثل هذه الظروف.

ودعت المؤسسة إدارات المدارس الحكومية في الدولة، في تعميم أصدرته ووزعته على المدارس أخيراً، تقسيم الكوادر بكل مدرسة، بحيث يكون دوامها بنسبة لا تتجاوز ال50% خلال الأسبوع المقبل، مع ضرورة استيفاء متطلبات المرور الأخضر على تطبيق الحصن، والتطعيم , وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وشددت المؤسسة على أن يتم تقسيم الكادر الإداري و الفني و التدريسي في الدوام الحضوري إلى مجموعات مثال ( A ,B, C,..)، وتوفير غرف مستقلة للإداريين وعدم السماح نهائياً بالاختلاط، ومنع الاجتماعات الحضورية واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية.

وذكرت المؤسسة أنه في حال ظهور أي حالة إيجابية في المجموعة (A أو B أو C أو ..) يتم التعامل مع المجموعة المعنية بالإصابة، والتحول إلى نظام العمل عن بعد، وضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية أثناء مقابلة أي زائر (ولي الأمر ، فريق الرقابة المدرسي،...) للحاجة الضرورية والتأكد من استيفائهم لمتطلبات المرور الأخضر على تطبيق الحصن.

كما شددت المؤسسة على عدم السماح ومنع التجمعات في جميع الأوقات، وضرورة تناول الوجبات الغذائية بشكل منفرد على المكاتب في وقت الاستراحات ومنع مشاركة الوجبات أو المشروبات في جميع الأوقات.

وطالبت المؤسسة الإدارات المدرسية بالتنبيه على الشركات المسؤولة عن عمال النظافة بعدم وجودهم خلال ساعات العمل الرسمية، والتنبيه على الشركات ومزودي الخدمات المدرسية بضرورة استيفاء العاملين لديهم لمتطلبات المرور الأخضر على تطبيق الحصن والإبلاغ والإخطار الفوري لإدارة المدرسة عن أي حالات إصابة مؤكدة أو حالات مخالطة ومنع دخولها للمدارس.







تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news