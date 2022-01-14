الامارات | فرصة لسقوط أمطار غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لسقوط أمطار غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا يصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ويضطرب مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 01:43 والمد الثاني عند الساعة -- : -- والجزر الأول عند الساعة 18:49 والجزر الثاني عند الساعة 05:21 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ويضطرب مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 21:36 والمد الثاني عند الساعة 07:53 والجزر الاول عند الساعة 14:25 والجزر الثاني عند الساعة 03:09.

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