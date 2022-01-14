الامارات | أبوظبي للتقاعد": الإثنين .. انتهاء مهلة ضم مدد الخدمات السابقة للمؤمّن عليهم برد المكافأة فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي للتقاعد": الإثنين .. انتهاء مهلة ضم مدد الخدمات السابقة للمؤمّن عليهم برد المكافأة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد " صندوق أبوظبي للتقاعد " أن يوم الإثنين المقبل 17 يناير الجاري آخر موعد لمُهلة ضم مدد الخدمات السابقة للمؤمّن عليهم برد المكافأة فقط و التي تم تطبيقها استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق من سداد كلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من راتبهم الحالي داعياً المؤمّن عليهم الذين لديهم مدد خدمات سابقة و يرغبون في ضمها و تنطبق عليهم شروط المهلة إلى سرعة الاستفادة من فترة المهلة قبل انتهائها.

و ذكر الصندوق في هذا الصدد أنه تم انجاز أكثر من 70% من الطلبات المقدمة حتى الآن و جاري العمل على الانتهاء من عمليات الفحص والتدقيق واستكمال النواقص لجميع الطلبات المتبقية نظراً للإقبال الكبير من قبل المؤمن عليهم للاستفادة من هذه المهلة.

و أكد الصندوق أن جميع المؤمن عليهم الذين تقدموا بطلب الضم خلال فترة مهلة الإعفاء التي تم تحديدها من 17 أكتوبر 2021 إلى 17 يناير 2022 سيستفيدون من هذا الإعفاء في حال انطبقت عليهم شروطه .. و سيتم التواصل معهم خلال الفترة المقبلة لاستكمال طلباتهم ومباشرة سداد قيمة الضم، نقداً أو بالتقسيط، في حال لم يتم التواصل معهم مسبقاً.

وذكر الصندوق أن مهلة السداد تتيح للمؤمن عليهم ضم مدد خدماتهم السابقة برد مكافأة نهاية الخدمة التي استلموها فقط دون أي كلفة إضافية، بشرط أن تكون خدمة المؤمن عليه انتهت، وصرف عنها مكافأة قبل تاريخ 20 مايو 2020، و أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله وقت تقديم الطلب وألّا تكون الخدمة المراد ضمها في منشآت قطاع خاص خارج إمارة أبوظبي، أو قبل الحصول على جنسية الدولة.. لافتاً إلى أن هناك بعض المدد لا تنطبق عليها شروط ضم الخدمة حسب القانون منها "طلبات ضم فترة المنح الدراسية أو فترات المؤمّن عليه كطالب في القطاع العسكري - إن لم يلتحق بالجهة العسكرية للعمل - أو طلب ضم مدة خدمة انتهت بالحرمان من المكافأة" .

و شدد الصندوق على أنه بعد فترة انتهاء مهلة تقديم طلبات ضم الخدمة سيتم احتساب كلفة الضم لكافة المؤمن عليهم الراغبين في ضم مدد خدماتهم السابقة على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع لجميع المؤمن عليهم حسب القانون.. مؤكداً أنه يمكن للمؤمن عليهم تقديم طلباتهم عبر تطبيق الهواتف الذكية " تقاعد أبوظبي " أو عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www.pension.gov.ae أو مباشرة عبر جهة عمل المؤمن عليه الحالية.

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