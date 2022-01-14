الامارات | تحديث الإجراءات الخاصة بالمصابين بكوفيد-19 والمخالطين لهم في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدث مركز أبوظبي للصحة العامة الإجراءات الخاصة بالمصابين بكوفيد-19 والمخالطين لهم، لحماية الصحة والسلامة العامة، وذلك بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودائرة الصحة في أبوظبي.

محمد يوسف

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