الامارات | تحديث الإجراءات الخاصة بالمصابين بكوفيد-19 والمخالطين لهم في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الإجراءات الخاصة بالمصابين بكوفيد-19 والمخالطين لهم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدث مركز أبوظبي للصحة العامة الإجراءات الخاصة بالمصابين بكوفيد-19 والمخالطين لهم، لحماية الصحة والسلامة العامة، وذلك بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودائرة الصحة في أبوظبي.
التفاصيل تباعاً.
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