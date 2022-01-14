الامارات | تقسيط المخالفات المرورية عبر 4 بنوك دون فوائد برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيط المخالفات المرورية عبر 4 بنوك دون فوائد برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة رأس الخيمة خدمة تقسيط المخالفات المرورية من خلال أربعة بنوك معتمدة دون أي فوائد من خلال الاتصال بأحد الأرقام المخصصة للبنوك المعتمدة، من بينها بنك رأس الخيمة الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك دبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي.

وأوضحت أنه بإمكان المتعاملين طلب بطاقة الدفع المسبق من البنك وسداد المخالفات المرورية من خلالها، وإبلاغ البنك بانتهاء دفع المخالفات المرورية حتى تتم عملية التقسيط.

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