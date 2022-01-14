الامارات | اغلاق نفق الشندغة لمدة شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق نفق الشندغة لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن إغلاق نفق الشندغة في الاتجاه من ديرة إلى بر دبي لمدة شهرين بشكل مؤقت، تزامنًا مع افتتاح جسر (إنفينيتي) يوم الأحد الموافق 16 يناير لحركة السير والمرور، وذلك لاستكمال أعمال ربط جسر (إنفينيتي) والجسور الجديدة مع نفق الشندغة، وستكون الحركة المرورية متاحة للجمهور من ديرة إلى بردبي والعكس على جسر (إنفينيتي) الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 24 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ووضعت الهيئة خطة متكاملة لضمان انسيابية الحركة المرورية، تشمل تحويل الحركة المرورية من المستوي السطحي على تقاطعات أبو بكر الصديق ومنحدر جزر نخلة ديرة وتقاطع عمر بن الخطاب وتقاطع المصلى وشارع الكورنيش إلى مدخل جسر (إنفينيتي)، بالاتجاه الى بر دبي، وذلك على النحو التالي:

• الحركة المرورية القادمة من جزر نخلة ديرة والمتوجة إلى بر دبي عبر نفق الشندغة، التوجه مباشرة الى جسر إنفينيتي نحو بر دبي وجميرا عبر الجسر العلوي الجديد على شارع الكورنيش.

• الحركة المرورية القادمة من شارع أبو بكر الصديق، التوجه يسارا من خلال التقاطع على شارع الخليج باتجاه جسر إنفينيتي نحو بر دبي وجميرا عبر الجسر العلوي الجديد على شارع الكورنيش.

• الحركة المرورية القادمة من الممزر، الاستمرار على شارع الخليج مرورا بتقاطع أبو بكر الصديق باتجاه جسر إنفينيتي نحو بر دبي وجميرا عبر الجسر العلوي الجديد على شارع الكورنيش.

• الحركة المرورية القادمة من تقاطع شارع عمر بن الخطاب، الاستمرار باتجاه جسر إنفينيتي عبر شارع الكورنيش نحو الجسر العلوي الجديد على شارع الكورنيش ثم باتجاه بر دبي وجميرا.

• الحركة المرورية القادمة من تقاطع المصلى، يمكنها التوجه إلى تقاطع عمر بن الخطاب، ثم الالتفاف يسارا باتجاه جسر إنفينيتي، أو الاستمرار مباشرة على شارع المصلى ثم الى شارع الكورنيش نحو جسر انفينيتي من التقاطع السطحي JN13.

• الحركة المرورية القادمة من محطة مترو جزر ديرة ومحطة الحافلات، التوجه إلى شارع الكورنيش وجسر إنفينيتي من خلال الطريق السطحي تحت الجسر العلوي الجديد على شارع الكورنيش.

فيما ستظل الحركة المرورية في نفق الشندغة في الاتجاه من بر دبي إلى ديرة متاحة لمستخدمي الطريق. ودعت هيئة الطرق والمواصلات، مستخدمي الطريق، إلى الالتزام بالسرعات المحددة واتباع اللوحات الإرشادية، للوصول لوجهاتهم.

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