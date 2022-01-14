الامارات | 2683 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2683 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 307 آلاف و767 فحصاً جديداً ‌‎تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 795 ألفاً و997 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2182 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1135 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 756 ألفاً و805 حالات.

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