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الامارات | «صحة» تمدد ساعات عمل مراكز خدمات «كوفيد-19» من المركبة

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أن مراكز «صحة» لخدمات «كوفيد-19» من المركبة في مدينتي أبوظبي والعين ستعمل طوال الأسبوع، من الثامنة صباحاً حتى الـ10 مساءً حرصاً على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين، وتيسيراً عليهم، ولإتاحة مزيد من الوقت لهم ليتمكنوا من إجراء فحص PCR.

وتوفر الشركة عدداً من مراكز خدمات «كوفيد-19» من المركبة في أبوظبي في كل من الوثبة، الباهية، المنهل، الشامخة، المدينة، ربدان، وفي العين في كل من عشارج، الهيلي، الصاروج، العامرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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