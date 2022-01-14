الامارات | هيئة الموارد البشرية تدرّب 600 موظف على الإدارة الإعلامية للأزمات

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الموارد البشرية تدرّب 600 موظف على الإدارة الإعلامية للأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، ورشـة تدريبية افتراضية بعنوان «الإدارة الإعلامية للأزمات»، وذلك ضمـن مبادرة بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية (المورد)، التي أطلقتها الهيئة في عام 2019، بهدف تطوير قدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

وشهدت الورشة، التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع مركز أورينت، أحد شركاء التدريب ضمن مبادرة بوابة التعلم الإلكتروني (المورد)، تفاعلاً كبيراً من قبل موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، حيث تابعها أكثر من 600 موظف يعملون في مجالات وتخصصات متنوعة.

وأكدت مقدمة الورشة، المدرّبة جمانة النونو، خلال العرض التقديمي، أن الإعلام والاتصال الاستراتيجي يلعبان دوراً مهماً في معالجة الأزمات، يتكامل مع ما تقوم به المؤسسات والأجهزة المعنية فيها لإدارة أي أزمة، مشيرة إلى أن توصيل المعلومات الدقيقة للجمهور في مثل تلك الأوقات، يعد من أهم المتطلبات، بما يضمن تفادي الشائعات، وتمكين الأطراف ذات الصلة من الوقوف على المستجدات بدقة تامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news