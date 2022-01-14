الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنها اعتمدت خططاً لاكتشاف المواهب الطلابية، ودعمها وتنميتها، وتنفذ هذه الخطط على مدار العام لبلوغ أقصى مؤشرات ودرجات الإبداع والنجاح، ومن برامج دعم الموهوبين التي أطلقتها الوزارة برنامج «روائع».

ونظمت الوزارة أخيراً، فعالية لعرض فيلم «العيالة» الذي أنتجه طلاب برنامج «روائع» وأخرجته المخرجة الإماراتية نائلة الخاجة.

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