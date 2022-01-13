الامارات | «طرق دبي» تبحث تشريعات تشغيل مركبات جوية ذاتية القيادة في نقل الركاب

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تبحث تشريعات تشغيل مركبات جوية ذاتية القيادة في نقل الركاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، المنتدى القانوني الأول لبحث التشريعات والقوانين الخاصة بتشغيل المركبات الجوية ذاتية القيادة لنقل الركاب، في خطوة أولية، تهدف إلى وضع الأطر المناسبة المطلوبة، وتطوير القوانين والقواعد المطلوبة لتشغيل هذا النوع المتطور والمتقدم من وسائل النقل المستقبلية، التي تعتبرُ جزءاً لا يتجزأ من الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتوسيع وتعزيز قطاع النقل في إمارة دبي، ليحتلّ مكانة بارزة على خريطة المدن الأكثر تطوّراً على مستوى العالم.

وقال مدير الإدارة القانونية بقطاع خدمات الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، شهاب بوشهاب، إن التشريعات اللازمة لتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار لها دورٌ مهمٌ وفعالٌ في عملية التطور واستشراف المستقبل، وبناء منظومة تشريعية متكاملة، تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي، والتطور التكنولوجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات البنية التحتية، وذلك لأن دبي بدأت مرحلة جديدة نحو المدينة الذكية، حيث بدأ التفكير في استخدام الذكاء الاصطناعي الموجود في الطائرات بدون طيار.

وأضاف بوشهاب أن وضع التشريعات القانونية المناسبة لتشغيل الطائرات بدون طيار، يتمحور حول جوانب عدة، ويحمل أهمية، لأن الطائرات بدون طيار تُشكّلُ خطورة كبيرة على حركة الطيران للطائرات التقليدية، إذا ما تُركت من دون تشريعات وضوابط لتشغيلها، وكيف تكون بيئة الطيران الخاصة بالطائرات بدون طيار، وماهية شروط الترخيص وضوابط التشغيل وماهية أحكام المسؤولية في هذا المجال.

وأوضح أن المنتدى يأتي لاستشراف مستقبل العملية التشريعية لتشغيل المركبات الجوية ذاتية القيادة لنقل الركاب ومواجهة التحديات القانونية، التي يفرضها الواقع، وإيجاد الحلول، ووضع القواعد القانونية الإجرائية المطلوبة. كما يأتي المنتدى لتطوير منظومة تشريعية سبّاقة ومرنة، تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل، وذلك من خلال وضع التشريعات الداعمة للعملية التشغيلية لخدمة النقل الجوي للركاب، وتوفير الغطاء التشريعي المرن لها.

وتناول المنتدى ثلاثة محاور رئيسة، تتعلق بإجراءات تسجيل الطائرات بدون طيار، ضوابط تشغيل الطائرات بدون طيار، والمسؤولية عن أضرار الطائرات بدون طيار، واستشهد المشاركون في المنتدى بنموذجين عالميين، الأميركي والفرنسي، وتضمن هذان النموذجان التسجيل المُلزم والإجباري للطائرات بدون طيار قبل تشغيلها.

وناقش المنتدى أيضاً الالتزامات التشغيلية المترتبة على استخدام الطائرة بدون طيار على مُشغّل (قائد الطائرة) بدون طيار، والمراقب وأعضاء الطاقم، بحسب الأحوال، يجب الالتزام بمتطلبات وإجراءات السلامة والمتطلبات الأمنية وضوابط تشغيل الطائرة وأنظمتها وغيرها.

كما ناقش الالتزام بقواعد السلامة ومسافة الأمان وحماية الممتلكات، وتحديد الارتفاعات والبعد الأفقي، وتحديد مسافة السلامة والأمان الكافية لحماية الأفراد والممتلكات والطائرات المدنية والعسكرية والمنشآت والمباني والطائرات بدون طيار الأخرى من الاصطدام. والالتزام بعدم الخروج عن المسار في عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية، أي على المشغل وقائد الطائرة بدون طيار والمراقب عند القيام بعمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية، الالتزام بعدم الخروج من المجال الجوي.

إجراءات التسجيل الإجباري

بحث المنتدى القانوني إجراءات التسجيل الإجباري للطائرات بدون طيار في دبي، حسب المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 2020، الذي يَنُصُّ على ما يلي: يُحظَرُ على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار قبل تسجيلها لدى هيئة الطرق والمواصلات، يُحظَرُ على أي شخص استخدام الطائرة بدون طيّار، أو إجراء التجارب التشغيليّة لها دون أن تحمل، وبشكل واضح، أرقامَ أو رُموزَ التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى تُحدِّدها الهيئة، للتعريف بها وتمييزها عن غيرها، يجب على المالك تسجيل الطائرة بدون طيّار قبل القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، أو إلغاء تسجيلها وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يَصدُر بتحديدها قرارٌ من المُدير العام للهيئة في هذا الشأن.

وحسب القانون، يُحظَر استخدام الطائرات بدون طيار في أماكن محددة، مثل (المطارات، المناطق العسكرية، المناطقة السكنية). ومن الشروط الخاصة باستخدام هذه الطائرات: وجود مشرف على الطائرة للإشراف على مسائل متعلقة بالخصوصية (التصوير) وحماية البيانات الشخصية (الداتا)، وخطر التحليق فوق المناطق السكنية، وأوجب المشرع وجود خريطة إلكترونية لتحديد المناطق المحرمة، والمناطق المرخص للتحليق فوقها.

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