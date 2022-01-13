الامارات | تطبيق يتيح للمقيمين في أبوظبي حجز مواعيد لـ «فحص الإقامة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق يتيح للمقيمين في أبوظبي حجز مواعيد لـ «فحص الإقامة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، تطبيق «صحة» للفحوص الطبية الخاصة بإجراءات الإقامة، لتسهيل حجز المواعيد في مراكز «صحة» للفحص والصحة الوقائية.

ويتاح التطبيق الجديد حالياً للحجز الفردي فقط، وفي مرحلة لاحقة سيطور ليشمل حجوزات الشركات. ويتوافر على أجهزة أندرويد و«iOS» على متجري «غوغل بلاي» و«آب ستور».

وتوفر مراكز «صحة» للفحص والصحة الوقائية مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية الخاصة بإجراءات الإقامة، بما في ذلك خدمة المسار السريع وخيارات الخدمة المتميزة في مواقع معينة، كما تعمل هذه المراكز كوحدات متخصصة توفر خدمات فحص الأمراض المعدية والخدمات الوقائية في جميع أنحاء أبوظبي.

وتدير صحة حالياً 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية في مدينة أبوظبي والمصفح والشهامة وبني ياس ومركز الاتحاد للفحص الطبي الخاص بالإقامة، وفي مدينة العين ستة مراكز هي سويحان ومدينة زايد ودلما والسلع وغياثي والمرفأ.

يذكر أنه عند إصدار الإقامة أو تجديدها، يُطلب من المقيمين في أبوظبي زيارة مراكز الفحص والصحة الوقائية لإجراء الفحص الطبي اللازم، حيث كان المتعاملون يزورون تلك المراكز دون حجز، لكن مع التطبيق الجديد أصبح بإمكانهم تحديد الوقت الذي يناسب جدولهم.

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