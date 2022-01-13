الامارات | 2616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 2616 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 300 ألف و893 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 793 ألفاً و314 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2181 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 982 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 755 ألفاً و670 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 33 ألفاً و548 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 22 مليوناً و954 ألفاً و610 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 242.09 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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