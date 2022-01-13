الامارات | «الأرصاد»: الدولة تتأثر بمنخفض جوي الأسبوع المقبل.. وأمطار متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الدولة تتأثر بمنخفض جوي الأسبوع المقبل.. وأمطار متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر الدولة بمنخفض جوي الأسبوع المقبل وتوقع سقوط أمطار، وتابع «إن طقس اليوم، صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب»، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيبقى غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على الجزر والبحر، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، على أن يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأكد المركز أن الدولة تتأثر اعتباراً من يوم السبت المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح شرقية رطبة مع تيار هوائي علوي ممتد من الغرب، كما تصاحبه كتلة هوائية باردة وتدفق للسحب من البحر الأحمر باتجاه الدولة على فترات يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة. وتوقّع المركز أن يسود السبت طقس مغبر وغائم جزئياً يصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر خصوصاً مع فرصة سقوط أمطار.

وذكر المركز أنه اعتباراً من الأحد إلى الأربعاء المقبلين سيكون الطقس غائماً على مناطق متفرقة من الدولة تتخلله سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على فترات مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً خصوصاً على المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، وتقل كميات السحب تدريجياً يوم الأربعاء مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خصوصاً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان خصوصاً مع السحب الركامية.

ووفقاً للمركز يتميز شهر يناير الجاري بانخفاض في درجات الحرارة حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصطحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وأشار إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي تم إنجاز عدد 29 رحلة من طلعات الاستمطار للحالة الجوية، استخدم خلالها 466 من عبوات النانو، و465 من شعلات غيث، بالإضافة إلى 85 من شعلات المولدات الأرضية.

فرصة لتكون الضباب

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن المنطقة تتأثر خلال شهر يناير الجاري بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض الأيام، مع سقوط الأمطار.

وأضاف أن الدولة تشهد نشاطاً للرياح الشمالية الغربية (تسمى رياح الشمال)، وتكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خصوصاً المكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

وأوضح أن الرطوبة النسبية تزداد خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news