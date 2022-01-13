الامارات | تحديد 3 مواعيد لصرف المعاشات التقاعدية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد 3 مواعيد لصرف المعاشات التقاعدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين خلال العام الجاري، موضحة أنه سيتم صرف المعاشات التقاعدية يوم 27 من كل شهر، باستثناء شهر أغسطس الذي سيتم صرف معاشاته يوم 26 من الشهر، إضافة إلى كل من شهر فبراير ومارس ونوفمبر، والتي تصرف معاشاتها في يوم 25 منها.

ودعت الهيئة كل الفئات المستفيدة من الصرف، إلى متابعة حساباتها على مواقع التواصل «إنستغرام» و«تويتر» و«فيس بوك»، على الحساب الموحد (GPSSAAE) للاطلاع على مواعيد الصرف التي سيعلن عنها، وفق هذه التواريخ بشكل شهري، ومتابعة أي مستجدات قد تتعلق بتقديم بعض مواعيدها.

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