الامارات | أمطار وانخفاض في "الحرارة".. "الأرصاد" يتوقّع تغيّراً في الطقس الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وانخفاض في "الحرارة".. "الأرصاد" يتوقّع تغيّراً في الطقس الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تتأثربامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، يصاحبه رياح شرقية رطبة مع تيار هوائي علوي ممتد من الغرب، كما يصاحبه كتلة هوائية باردة وتدفق السحب من البحر الأحمر باتجاه الدولة على فترات يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس يوم السبت المقبل مغبر وغائم جزئي يصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار.

وذكر المركز أن اعتباراً من الأحد إلى الأربعاء المقبلين سيكون الطقس غائم على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على فترات مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً خاصة على المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، وتقل كميات السحب تدريجياً يوم الأربعاء مع انخفاض في درجات الحرارة.

ونوّه إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، فيما يكون البحر متوسط إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.

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