الامارات | "المعاشات" تعلن عن مواعيد صرف المعاشات لـ 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاشات" تعلن عن مواعيد صرف المعاشات لـ 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين خلال العام الجاري 2022، مشيرة إلى أن سيتم صرف المعاشات التقاعدية يوم السابع والعشرين من كل شهر، باستثناء شهر أغسطس الذي سيتم صرف معاشاته يوم السادس والعشرين من الشهر، إضافة إلى كل من شهر فبراير ومارس ونوفمبر والتي تصرف معاشاتها في الخامس والعشرين منها.

ودعت الهيئة كافة الفئات المستفيدة من الصرف إلى متابعة حساباتها على مواقع التواصل أنستغرام وتويتر وفيس بوك على الحساب الموحد GPSSAAE للاطلاع على مواعيد الصرف التي سيعلن عنها وفق هذه التواريخ بشكل شهري، ومتابعة أي مستجدات قد تتعلق بتقديم بعض مواعيدها.

وبحسب الهيئة يسهم توفير هذه البيانات في تحسين جودة حياة المتقاعدين والمستحقين من خلال تعزيز قدرتهم لترتيب أولوياتهم وتدبر شؤون حياتهم حياتهم وفق مواعيد الاستحقاق، وكذلك توظيف هذه الموارد الشهرية وكفاءة إدارتها واستثمارها بشكل أمثل.

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