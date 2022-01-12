الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات عن تمنياتهم للسلطان هيثم بن طارق بدوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الإنجازات، وللشعب العماني الشقيق دوام الرخاء والازدهار في ظل قيادته.

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