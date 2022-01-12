الامارات | توفير خدمة «مواقف السكان» في أبوظبي على منصة «درب»

شكرا لقرائتكم خبر عن توفير خدمة «مواقف السكان» في أبوظبي على منصة «درب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في مركز النقل المتكامل، تطوير خدمة طلب تصريح مواقف السكان في أبوظبي، مشيرة إلى توفيرها على الموقع الإلكتروني لمنصة درب، وتطبيق درب الذكي.

وتُمكن الخدمة المتعاملين من تقديم طلبات تصاريح مواقف السكان، أو تجديد التصاريح المنتهية، أو التي شارفت على الانتهاء بسرعة ومرونة، دون الحاجة إلى تحميل أي مستندات أو وثائق، إضافة إلى إمكان طلب تغيير أو تعديل المعلومات الواردة في تصاريح مواقف سارية المفعول، مباشرة على الموقع الإلكتروني للمنصة، وتطبيق درب الذكي، مثل طلب تعديل التصريح على المركبة أو معلومات السكن.

وعملت كل من الدائرة والمركز على إعادة هندسة الخدمة، لتُقدم للمتعاملين بتقنية بسيطة توفر الوقت، مع التركيز على تقليل عدد خطوات تسديد الرسوم، والمخالفات المترتبة على المركبة، إن وجدت، لتصبح خطوة واحدة بدلاً من خطوتين. وأتاح المركز احتساب خصم 25% من القيمة الإجمالية للمخالفة، إذا سددت قيمتها خلال 30 يوماً من تاريخ إصدارها.

وتُطّبق شروط الخدمة على المواقف العامة كافة في أبوظبي.

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