الامارات | طقس صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 22:21 و الجزر الأول عند الساعة 16:02 والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 19:39 والمد الثاني عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 12:32 والجزر الثاني عند الساعة 00:34.

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